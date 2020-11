Van Ark over avondklok: er zijn geen taboes • Meer doden, minder besmettingen in België

Het eventuele instellen van een avondklok in regio's waar het aantal coronabesmettingen hoog blijft, is "niet leuk", zegt minister Van Ark voor Medische Zorg. Maar als het moet dan moet het, vindt ze. "Niks is leuk in deze fase, helemaal niks. Ik heb sinds maart mijn ouders niet meer geknuffeld. Dat is ook niet leuk. Maar prioriteit is de gezondheidszorg. We kijken wat er nodig is om die peil te houden. En dan zijn er voor mij geen taboes."

Minister Hoekstra wijst erop dat er veel discussie is over de avondklok, ook in het kabinet. "Zoals alles bij corona zitten er voor- en nadelen aan. Er zijn geen gemakkelijke opties. Dat verklaart ook dat we er in het kabinet intensief over spreken."

Tijdens de persconferentie van dinsdag kondigde het kabinet aan dat het een avondklok achter de hand houdt voor regio's als Rottendam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Twente. Als hier geen daling komt in het aantal besmettingen, kan worden besloten dat mensen hier tussen 22.00 en 04.00 uur niet meer op straat mogen. De knoop zal vandaag niet worden doorgehakt. "We gaan de komende dagen goed kijken of de maatregelen die nu gelden, in bepaalde regio's voldoende zijn", aldus Van Ark.

Kritiek Kamer op kabinetsplan over avondklok

Eventuele avondklok via nog niet eerder gebruikte wet