Politie wil dit jaar vuurwerkverbod • Vervalste coronaverklaringen in omloop

In Rotterdam vindt vanochtend de landelijke aftrap plaats voor de XL-teststraten. Dat gebeurt op Rotterdam The Hague Airport waar woensdag met de bouw begonnen is van één van die grote coronatestlocaties. Minister Hugo de Jonge en minister Ank Bijleveld van Defensie zijn daarbij aanwezig.

In Nederland komen zeven van zulke XL-testlocaties, waar zowel reguliere als sneltests zullen worden aangeboden. De andere straten komen waarschijnlijk in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Groningen en de regio Arnhem-Nijmegen. De teststraten zullen in het begin door militairen worden bemand.

