3000 minder diagnoses borst- en darmkanker • Vervalste coronaverklaringen in omloop

Door de coronauitbraak is het aantal diagnoses voor borst- en darmkanker aanzienlijk lager dan andere jaren. Dat komt door het tijdelijk stopzetten van bevolkingsonderzoeken, maar ook omdat mensen minder snel naar de huisarts stapten en minder patiënten naar het ziekenhuis werden doorgestuurd, schrijft het Integraal Kankercentrum Nederland. De achterstand in borstkankerdiagnoses is ongeveer 2000, de achterstand in diagnoses voor darmkanker ongeveer 1000.

De daling was het grootst bij de leeftijdsgroepen die voor bevolkingsonderzoeken worden uitgenodigd. Bij het borstkankeronderzoek zijn in de leeftijdsgroep 50-74-jarigen een derde minder gevallen vastgesteld, bij het darmkankeronderzoek in de leeftijdsgroep 55-75-jarigen een vijfde minder. De achterstanden zijn ontstonden tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar. Nadat de onderzoeken in het voorjaar en de zomer weer waren opgestart, was het aantal diagnoses medio juli weer zoals verwacht.

Het doel van bevolkingsonderzoeken is om kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Omdat tumoren in de beginfase vaak nog klein zijn, is de verwachting dat de vertraging voor de meeste patiënten geen ernstige gevolgen zal hebben voor de overlevingskansen.

