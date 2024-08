Oppositie Venezuela roept leger en politie op om Maduro niet meer te steunen

Twee oppositieleiders in Venezuela hebben het leger en de politie opgeroepen om hun loyaliteit aan president Nicolás Maduro op te geven. "We doen een beroep op het geweten van het leger en de politie om zich aan de kant van de bevolking en hun families te scharen", schrijven Edmundo González en Maria Corina Machado in een gezamenlijk statement op hun sociale media.

Na de verkiezingen in Venezuela van vorig weekend is grote onrust ontstaan in het land. Volgens de officiële uitslag won president Maduro de verkiezingen met 51 tegen 44 procent van de stemmen. De oppositie zegt echter dat uit eigen tellingen bleek dat Maduro's rivaal González circa 70 procent de kiezers achter zich kreeg. Aan de steeds luidere roep om de uitslag per stembureau openbaar te maken, heeft Maduro nog geen gehoor gegeven.

Na bekendmaking van de officiële uitslag gingen in Venezuela duizenden mensen uit protest de straat op. Maduro liet die demonstraties met geweld neerslaan. Hierbij kwamen ten minste elf mensen om. Maduro zei zaterdag dat de regering 2000 tegenstanders heeft opgepakt, en stelde dat zij "maximaal zullen worden bestraft voor de misdaden".

Strafrechtelijk onderzoek

González en Machado herhalen in hun oproep aan het leger en de politie dat de oppositie de verkiezingen heeft gewonnen. "Nu is het aan ons allemaal om de stem van het volk te respecteren."

De openbaar aanklager in Venezuela heeft aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het bericht van González en Machado. Het onderzoek gaat over "het aanzetten van politie en militaire functionarissen tot ongehoorzaamheid aan de wet".

Internationale druk

Ondertussen groeit de internationale druk op Maduro. De Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat González de verkiezingen heeft gewonnen. "De officiële uitslag vertegenwoordigt niet de wil van het Venezolaanse volk", liet minister Blinken van Buitenlandse Zaken in een verklaring weten.

Blinken zei dat de nationale kiesraad "geen enkele geloofwaardigheid" heeft vanwege onregelmatigheden bij de stembusgang en het uitblijven van de uitslagen per stembureau. Hij hecht meer waarde aan de cijfers die de oppositie vergaarde door exitpolls en waarnemers bij het tellen van de stemmen.

Staatshoofden en regeringsleiders van een aantal Europese landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland, vroegen Venezuela afgelopen weekend om snelle publicatie van de verkiezingsdocumenten die kunnen bewijzen dat president Maduro op eigen kracht is herkozen.