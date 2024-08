3x3-basketballers winnen olympisch goud in thriller tegen Frankrijk

De Nederlandse ploeg won tot dusver tweemaal een zilveren medaille op de WK en twee keer brons op de EK. Het enige goud werd vorig jaar door de vrouwenploeg gewonnen, bij de EK.

Tegenstander in de finale Frankrijk was nooit echt een topland in het 3x3-basketbal. De Franse basketballers waren afwezig op de vorige Spelen in Tokio en de beste prestatie is van lang geleden: zilver op de WK in 2012. Maar de laatste jaren, met het oog op de Spelen in eigen land, timmerde de ploeg weer flink aan de weg.

Fanatiek thuispubliek

En ja, in de groepsfase won Oranje dan wel met 20-13 van Frankrijk. Maar daarmee was niet gezegd dat de Nederlandse ploeg dat kunstje even zou herhalen in de finale.

Mede dankzij het fanatieke thuispubliek groeide het Franse viertal in het toernooi. Servië werd in de kwartfinales uitgeschakeld, een sensationeel resultaat tegen de zesvoudig wereldkampioen. En eerder op maandag in de halve finale wonnen de Fransen knap met 21-14 van Letland, de regerend olympisch kampioen.

Daar stond tegenover dat Nederland ook elke wedstrijd beter begon te spelen, met name verdedigend. Ze wonnen hun halve finale met overtuigende cijfers (20-9) van Litouwen, dat later op de avond het duel om het brons won van Letland: 21-18.