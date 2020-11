Acht arrestanten aanslag Wenen eerder veroordeeld

Acht van de zestien verdachten die in Oostenrijk zijn opgepakt in verband met de terroristische aanslag in Wenen zijn eerder veroordeeld, onder meer voor terroristische vergrijpen. Dat zei de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer op een persconferentie.

Vier verdachten werden eerder veroordeeld voor terreurgerelateerde misdaden, twee voor geweldsincidenten en twee voor een poging tot eergerelateerde moord.

Ook in Zwitserland zijn twee verdachten aangehouden. Ook zij zijn onderdeel van strafzaken wegens terroristische misdrijven.

Uitgaanswijk in Wenen

Maandag opende een man in een uitgaanswijk in Wenen het vuur op voorbijgangers, cafébezoekers en politiemensen. Bij de aanslag vielen vier doden, 22 mensen raakten gewond. Zo'n negen minuten na het begin van de aanslag schoot een speciale eenheid van de politie hem dood. De aanslag is opgeëist door IS.

De regering stelt een onderzoek in naar de Oostenrijkse inlichtingendienst. Die was door de autoriteiten in Slowakije gewaarschuwd dat de 20-jarige dader, een jihadist, in dat land had geprobeerd om aan munitie te komen. Maar met die tip lijkt te weinig te zijn gedaan.