Van Klinken grijpt naast prijzen op discus, ook bijrol Vloon en Jiya

Jorinde van Klinken is bij de Olympische Spelen in Parijs in de finale van het discuswerpen blijven steken op de zevende plaats. Met haar worp van 63,35 meter deed ze niet mee in de strijd om de medailles.

Het goud was voor Valarie Allman. De Amerikaanse kwam tot een winnende afstand van 69,50 meter. Het zilver ging naar de Chinese Feng Bin (67,51), brons was er voor de Kroatische Sandra Elkasevic (67,51).