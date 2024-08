Hassan begint Project Zátopek toch met brons 5.000 meter na herroepen diskwalificatie Kipyegon

Dat was de grootste overwinning van de avond, wilde Hassan er maar mee zeggen. En dat terwijl Hassan eerder op de avond voor de poorten van het Stade de France nog werd overvallen door een verstikkende mengeling van twijfel en angst.

"Ik wilde alleen maar weglopen", bekende ze. "Ik voelde enorme druk en vroeg me echt af of ik wel moest lopen. Als ik me voor de race al zo voelde, hoe moest ik het dan in de wedstrijd afmaken?"

Haar manager, oud-atleet Jos Hermens, moest op haar inpraten om Hassan alsnog aan de start te krijgen. Eenvoudig was dat niet. "Alle 5.000 meters die ik dit jaar heb gelopen waren slecht. Ik had echt totaal geen zelfvertrouwen."

Een uur of wat later zag Hassans wereld er ineens totaal anders uit. Verdwenen was de beklemmende onzekerheid. Ineens was daar de heilige overtuiging dat ze klaar is voor zowel de 10.000 meter als de afsluitende klassieke wedstrijd over 42.195 meter, op de laatste zondag van de Spelen. "Die marathon stond het hele jaar centraal."

Nooit saai

Als derde over de streep komen, tóch een zilveren medaille winnen en die een aantal uren later weer omwisselen voor de oorspronkelijke bronzen plak - het bevestigde dat er altijd iets gebeurt als Hassan haar wedstrijdschoenen aantrekt. Saai of voorspelbaar is het nimmer. Verrassend des te vaker.