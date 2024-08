Bijna 400 arrestaties om rellen in Verenigd Koninkrijk

De Britse politie heeft inmiddels 378 mensen opgepakt in verband met de rellen van de afgelopen week. Het aantal loopt naar verwachting nog op, omdat de politie nog bezig is met de identificatie van alle relschoppers.

Al bijna een week gaan rechts-radicale en rechtsextremistische demonstranten de straat op om de confrontatie aan te gaan met de politie en tegendemonstranten. Ook vallen ze moskeeën en opvangplekken voor asielzoekers aan.

De onrust begon nadat een 17-jarige jongen vorige week kinderen had doodgestoken in Southport. Op sociale media verschenen berichten dat de dader een islamitische asielzoeker is. Dat klopt overigens niet: de dader is geboren in Cardiff en is voor zover bekend geen moslim.

Politie en justitie schaalt op

De Britse premier Starmer heeft extra politieondersteuning toegezegd bij de aanpak van de rellen. Hij sprak op televisie over een "leger van gespecialiseerde agenten", dat flexibel kan worden ingezet.

Starmer deed de toezegging na crisisoverleg over de rellen van afgelopen dagen. Ook zei hij dat justitie opschaalt om de honderden arrestanten te berechten. Er verschenen vanochtend al mensen voor de rechter, aldus de premier.

Op de crisisbijeenkomst met ministers en topambtenaren zei Starmer dat sociale media bedrijven niet genoeg hebben gedaan om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Een woordvoerder van Starmer waarschuwde gebruikers: ook mensen die online aanzetten tot geweld kunnen daarvoor vervolgd worden.

'Uitdagende periode voor politiemensen'

De voorzitter van de raad van de Britse politiechefs, Gavin Stephans, beklemtoont dat de politie alles doet om de veiligheid van burgers te garanderen. Hij noemt de rellen geen protestacties maar zinloos geweld. "De politie is niet anti-protest, we zijn anti-misdaad. We zijn er om burgers te beschermen en vrede te bewaren, wat je overtuigingen ook zijn."

Stephans noemt het een uitdagende periode voor zijn politiemensen. De afgelopen dagen hebben de relschoppers zich herhaaldelijk tegen de politie gekeerd. Meerdere agenten raakten gewond. De korpschef noemt dat volstrekt onacceptabel. "Agenten gaan niet naar hun werk om aangevallen te worden."