Teamsprinters zetten favorietenstatus kracht bij, vrouwen verliezen duel om brons

Zoals vaker de laatste jaren konden de Nederlandse vrouwen niet op tegen de grootmachten van de baansprint. China werd dan wel verslagen, het gat met de topfavorieten uit Duitsland en Groot-Brittannië werd ook op de olympische baan niet gedicht.

Duitsland bleek te sterk in de strijd om het brons. De ploeg met drijvende kracht Emma Hinze was in 45,400 simpelweg een maatje te groot voor Nederland, dat in 45,690 seconden wel sneller reed dan ooit tevoren.

De vierde plaats hakte er zeker bij Lamberink in. "Het is de teleurstelling van vierde worden", zei de startrijder. "Aan de andere kant is het ook heel realistisch. We hebben knetterhard getraind en er alles voor gedaan. Dit was het."