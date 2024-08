Succesvolste olympische zeilster Bouwmeester 'superblij' na dag met 'extreme wind'

De onzekerheid was, nadat er uiteindelijk werd gevaren aan het begin van de middag, alleen maar toegenomen. In de negende race had Bouwmeester de titel kunnen veiligstellen, maar ze noteerde het slechtste resultaat van haar olympisch toernooi.

De enorme voorsprong op de Deense Anne-Marie Rindom was iets geslonken. Maar omdat de tiende race door een gebrek aan wind uiteindelijk werd afgebroken, kon Bouwmeester toch al juichen. Een dag voor de medalrace, waar ze alleen maar aan hoeft te beginnen om de gouden medaille op te mogen halen.

'Je gaat ervoor moeten vechten'

"Ergens gaat de gedachte door je hoofd: schiet deze er alsjeblieft uit, want dit is zo extreem. Maar aan de andere kant denk je: focus, maak een wedstrijdplan, want je gaat ervoor moeten vechten. Ik was ook elke keer met Jaap (Zielhuis, haar coach, red. )aan het overleggen, we zaten er de hele tijd bovenop."

Dankbaarheid overheerst bij Bouwmeester na het veroveren van haar vierde olympische medaille, de tweede gouden van haar loopbaan en de eerste als moeder. Na de Spelen van Tokio beviel ze van haar dochter Jesse Mae.