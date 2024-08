Nederlandse militair gewond bij rellen op Sint-Maarten

Er heerst al langere tijd een gespannen sfeer in Philipsburg, nadat politicus Olivier Arrindell drie weken terug was beschoten in een auto. Zijn vrouw kwam daarbij om het leven, Arrindell zelf raakte gewond. Zijn dochter en een partijgenoot die ook in de auto zaten raakten eveneens gewond.

Volgens Arrindell ging het om een politiek gemotiveerde aanslag, maar premier Luc Mercelina zei dat daar vooralsnog geen aanwijzingen voor zijn. Er is inmiddels iemand gearresteerd.

De beschieting van Arrindell staat niet op zichzelf. Een collega-politicus die dezelfde achternaam heeft maar geen familie is, Akeem Arrindell, werd vorige week kort vastgezet en verhoord vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het kopen van stemmen.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt ondertussen de val van de regering-Mercelina in mei, waarbij een politicus mogelijk tegen betaling zijn steun zou hebben ingetrokken en zo de kabinetsval mogelijk maakte.