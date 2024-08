'Flitsmarathon' in Europa: de hele week extra snelheidscontroles

Wie deze week de Europese wegen op gaat moet goed op zijn snelheid letten. Vandaag is de zogenoemde 'flitsmarathon' van start gegaan.

Tijdens deze actieweek, die tot en met zondag 11 augustus duurt, worden door heel Europa extra snelheidscontroles uitgevoerd.

Het is een initiatief van Roadpol, een samenwerkingsverband van 29 politiekorpsen. Het doel van de week is het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Een te hoge snelheid is volgens Roadpol een van de meest voorkomende oorzaken van ongelukken in het verkeer.

Zo werd vandaag geflitst in Den Bosch: