Advocaat: 'Dit moet de jongens een boost geven'

"Als je tegen een ploeg als CSKA Moskou met 3-1 wint, dan moet dat de jongens een boost geven", reageerde Feyenoord-trainer Dick Advocaat na de knappe zege op de Russen.

De Rotterdammers doen weer helemaal mee in groep K en pakten in Europees verband voor het eerst sinds 3 oktober 2019 drie punten. Destijds werd het onder Jaap Stam 2-0 tegen FC Porto.

"We hebben de aanval gezocht met strijd en veel beleving. CSKA hebben we niet laten voetballen. Zij wachtten op fouten van ons, maar die hebben we nauwelijks gemaakt", aldus Advocaat.

Beter sfeertje

Ook doelpuntenmaker Orkun Kökcü genoot volop na van de wedstrijd in de lege Kuip. "Zo'n Europese avond zorgt toch voor een beter sfeertje. Je kan jezelf beter opladen. Het is zaak dat we die lijn doortrekken in de competitie."