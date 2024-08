3x3-basketballers zeker van minimaal zilver na winst op Litouwen, finale om 22.30 uur

Met een tweepunter van Matulis kwam Litouwen toch nog even terug in de wedstrijd: 10-5. Van der Horst zorgde daarna met twee minuten op de klok voor uiterst belangrijke punten en een verschil van 8 punten. Daarna liep Nederland uit naar 20-9.

Het was een knappe overwinning van Nederland tegen een echt basketballand. Al eindigden de onderonsjes met Litouwen in aanloop naar de olympische halve finale elke keer in het voordeel van Oranje. De onderlinge tussenstand is inmiddels 5-0.

Zondag maakte Oranje in het laatste groepsduel ook al gehakt van de Verenigde Staten door met 21-6 te winnen. Die overwinning was voldoende voor de tweede plek in de poule en daarmee een plek in de halve finales.