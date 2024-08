14 jaar cel voor verminking met hete olie in asielzoekerscentrum

Een asielzoeker is in hoger beroep veroordeeld tot 14 jaar cel voor zware mishandeling met voorbedachten rade van twee medewerkers van een asielzoekerscentrum. De 44-jarige Tarek S. gooide in 2022 kokendhete olie over de twee vrouwen. Zij liepen ernstige brandwonden op.

S. verbleef destijds in het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. Hij kreeg te horen dat hij zou worden overgeplaatst. De man was het daar niet mee eens en vreesde te worden teruggestuurd naar Iran, meldt L1 Nieuws.

Hij kocht daarop frituurolie, verhitte die in de keuken van het asielzoekerscentrum en liet het brandalarm afgaan. Daarna gooide hij de hete olie over twee medewerkers heen. Een van hen liep derdegraads brandwonden op en lag enige tijd in coma. Ook de andere medewerker raakte zwaargewond.

De uitgeprocedeerde asielzoeker zei na zijn aanhouding meteen dat hij liever in een Nederlandse gevangenis zit dan dat hij wordt uitgezet.

'Onvoorstelbaar leed en pijn toegebracht'

De rechtbank veroordeelde de man vorig jaar tot twaalf jaar cel. De verdachte ging daartegen in hoger beroep omdat hij de straf te hoog vond. Maar het gerechtshof vindt dat de straf van de rechtbank juist te weinig recht doet aan de ernst van de feiten en legt S. een hogere straf op. Daarnaast moet hij aan de slachtoffers in totaal bijna 109.000 euro schadevergoeding betalen.

Volgens het hof heeft S. met zijn handelen de slachtoffers "onvoorstelbaar leed en pijn toegebracht". De vrouwen hebben diverse operaties moeten ondergaan en zijn nog steeds onder behandeling.

"Het toegebrachte letsel is blijvend en ontsierend", zegt het hof. "De rest van hun leven zullen de slachtoffers dagelijks met de gevolgen van de zeer ernstige brandwonden over hun lichaam geconfronteerd worden."