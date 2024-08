'Angstknop uit en gaan': schoonspringster Praasterink op 10-metertoren

De familie Praasterink zit op de tribune en kijkt toe. Stress heeft moeder Christine niet meer om haar dochter op tien meter hoogte te zien staan, maar bijzonder is het wel dat ze haar nu van dichtbij kan bewonderen. Want haar dochter vertrok vier jaar geleden naar de VS om daar te gaan trainen en is dus jaarlijks maandenlang ver van huis. "We zeiden voor de grap tegen haar dat ze naar de Spelen in Parijs moest, zodat wij in elk geval naar haar toe konden komen. En dat heeft ze dus gedaan."

Moeder Praasterink ziet aan de manier waarop Else de trap naar de toren oploopt en haar zeem naar beneden gooit, hoe haar dochter zich voelt. En bij de series was dat wisselend, vertelt ze. "In het begin was ze zenuwachtig, daarna gingen een paar sprongen keilekker, maar op het eind had ze toch weer spanning. Want dan heeft ze weer het gevoel dat ze moet presteren."