Schoonspringster Praasterink als laatste naar finale op 10-metertoren

Else Praasterink heeft zich bij de Olympische Spelen van Parijs als twaalfde en laatste voor de finale van het torenspringen geplaatst.

De Eindhovense (21) kwam in de halve finale tot een score van 292,80 en dat was precies genoeg voor een plek in de finale. Praasterink, sinds 2020 woonachtig in de Verenigde Staten, drong maandagochtend wat moeizaam door tot de halve finales, maar liet daarin zien wat ze in huis heeft.

Vooral haar laatste sprong, een tweeëneenhalve salto voorover met hele schroef, was bijna foutloos.