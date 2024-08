Zeilster Bouwmeester zeker van zilver, maar ligt ook nog op koers voor goud

Zeilster Marit Bouwmeester is er nog niet in geslaagd de olympische titel veilig te stellen, maar heeft zich al wel verzekerd van een zilveren medaille. Ze had het goud in de ILCA 6-klasse al in de negende race kunnen veroveren, maar slaagde daar niet in.

Bouwmeester eindigde als negentiende, maar omdat het haar slechtste resultaat in het olympisch toernooi is, mag ze die score wegstrepen.

Ze leidt het klassement voor de Deense Anne-Marie Rindom met een voorsprong van 21 punten. Line Flem Hoest uit Noorwegen geeft op de derde plaats 41 punten toe. Dat verschil met Bouwmeester is onoverbrugbaar, waardoor de Nederlandse zeker is van de tweede plaats.

Nieuwe kans op de titel

Later vanmiddag is de tiende wedstrijd. Als Bouwmeester daarin voor Rindom eindigt, heeft ze het goud binnen. Dinsdag is de afsluitende medalrace, ook daarin kan Bouwmeester zich verzekeren van de olympische titel.