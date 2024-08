Zeilster Bouwmeester al zeker van olympisch goud, een dag voor de medalrace

Zeilster Marit Bouwmeester heeft de olympische titel veiliggesteld in de ILCA 6-klasse. Bouwmeester heeft in de eerste negen races zo'n grote voorsprong opgebouwd dat ze al voor de afsluitende medalrace van dinsdag niet meer kan worden gepasseerd in het klassement.

Een gebrek aan wind zorgde ervoor dat de tiende race, de laatste reguliere wedstrijd, kort na de start werd afgebroken. De jury besloot de wedstrijd niet meer te laten varen.

Bouwmeesters voorsprong van 21 punten kan in de medalrace niet meer worden goedgemaakt door de Deense Anne-Marie Rindom, de enige die haar nog van het goud af had kunnen houden. Bouwmeester moet wel van start gaan in de medalrace.