Dertig jaar na laatste Franse kernproeven komt kanker op Tahiti veel voor

Ze zit op de veranda van het huis van haar grootouders in het kustplaatsje Mateia op het eiland Tahiti. Hier bracht ze haar jeugd door. "In die tijd wist ik niets over de kernproeven die Frankrijk hier uitvoerde, we hadden het er nooit over. Ik dacht dat het onschuldige testen waren, een stuk of vier of vijf."

In werkelijkheid voerde Frankrijk gedurende dertig jaar 193 kernproeven uit in Frans-Polynesië. Na grote internationale druk werd het programma in 1996 beëindigd, jaren nadat andere westerse landen met nucleaire testen waren gestopt.

Als een van de laatste westerse landen sloot Frankrijk zich vervolgens aan bij het Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, een internationaal akkoord dat kernwapenproeven verbiedt.

Gevolgen desastreus

Tijdens de eerste testperiode in Frans-Polynesië, van 1966 tot 1974, voerde Frankrijk de proeven bovengronds uit. De gehele toenmalige bevolking van Tahiti, het dichtstbevolkte eiland van Frans-Polynesië, werd daarbij blootgesteld aan gevaarlijke nucleaire straling. Later werden de proeven ondergronds uitgevoerd.

Dat Morgant-Cross desondanks lang niet wist hoe grootschalig het nucleaire testprogramma was, is niet vreemd. De Franse overheid heeft al die jaren geen openheid van zaken gegeven over de kernproeven en de veroorzaakte stralingsniveaus. De boodschap was dat de kernproeven veilig waren.

"Mensen geloofden dat, ook al wist men van kernproeven door onder meer de Verenigde Staten op de Marshalleilanden dat de gevolgen desastreus waren", zegt Morgant-Cross, die sinds 2023 in het parlement van Frans-Polynesië zit.