Rebellen doden Nieuw-Zeelandse piloot in Papoea

Correspondent Zuidoost-Azië Mustafa Marghadi:

"De politie zegt nog in het duister te tasten over het motief. Vooral omdat dezelfde onafhankelijkheidsbeweging al anderhalf jaar een andere Nieuw-Zeelandse piloot gijzelt, Philip Mehrtens, en had aangekondigd die vrij te laten. Dus waarom leden van dezelfde groep deze andere piloot direct hebben doodgeschoten, is vooralsnog een raadsel.

Of dit gevolgen heeft voor de vrijlating van Mehrtens is nog onbekend. De Indonesische autoriteiten geloven er in elk geval niks van dat hij wordt vrijgelaten. Die noemen de aankondiging van de vrijlating van Philip Mehrtens propaganda. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar wat er vandaag is gebeurd, zeggen zij."