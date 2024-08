Waar komt de uitbarsting van geweld in het Verenigd Koninkrijk vandaan?

De Britse regering worstelt met de vraag hoe een eind kan worden gemaakt aan de heftigste rellen in het Verenigd Koninkrijk in jaren. Al bijna een week gaan rechts-radicale en rechtsextremistische demonstranten de straat op om de confrontatie aan te gaan met de politie en tegendemonstraten. Ook vallen ze moskeeën en opvangplekken voor asielzoekers aan.

Waar komt deze plotselinge uitbarsting van geweld vandaan? Vijf vragen aan correspondent Niels Posthumus.

De rellen begonnen dinsdag na het doodsteken van drie kinderen in Stockport door een jongen van 17. Er wordt gezegd dat sociale media daaraan hebben bijgedragen. Wat heb jij daarvan gezien?

"Je zag dat er al snel een bericht verscheen op de vrij obscure website Channel3 Now, waarin stond dat het een islamitische asielzoeker betrof die al in het vizier was van de veiligheidsdiensten. Dat bericht is op sociale media verspreid door influencers als Andrew Tate, de rechts-radicale leider Tommy Robinson en de ex-olympische bokser Anthony Fowler, die postte dat de dader een Syriër was.

Al die berichten hadden al gauw miljoenen views. Channel3 Now gaf twee dagen later toe dat het bericht niet waar was. Maar toen was het hek al van de dam."

Bij die rellen zou de English Defense League (EDL) een rol hebben gespeeld. Wat is dat voor een club?

"Dat is een radicaal-rechtse anti-islamitische beweging die in 2009 mede is opgericht door diezelfde Robinson. De EDL had eerst voornamelijk aanhang onder voetbalhooligans in en rond Londen en werd steeds radicaler. Robinson is in 2013 opgestapt.

Volgens Britse media stelt de EDL als beweging weinig meer voor, maar identificeerden de demonstranten in Southport zich wel als EDL-leden. Tijdens de demonstratie werd de naam van Robinson ook gescandeerd."

Na Southport sloeg het geweld snel over naar andere steden. Heeft niemand dat zien aankomen?

"Er werd in elk geval niet verwacht dat de steekpartij tot demonstaties zou leiden. Maar de dag erna waren er demonstraties in Londen. Ik denk dat vanaf dat moment de vrees ontstond dat dit zich verder ging uitbreiden.

Sara Kahn, een voormalig adviseur van de conservatieve premier Sunak, zegt in The Guardian dat zij de regering-Sunak heeft gewaarschuwd dat het land slecht voorbereid is op dit soort demonstraties en dat er te weinig wetgeving is om rechtsextremistische organisaties goed aan te pakken. Daar zou niets mee zijn gedaan."