Onnodige uitschakeling Stam/Schoon: 'Hier kom je niet mee weg op dit niveau'

In de beslissende derde set hadden de Spanjaarden hun zenuwen het best onder controle en bereikten op volwassen wijze de kwartfinales.

Voor Stam en Schoon zit het toernooi erop. Ze kwamen verder dan op de vorige Olympische Spelen in Tokio, toen ze in de tussenronde na de groepsfase werden uitgeschakeld, maar zullen teleurgesteld zijn met de manier waarop de nederlaag aan de voet van de Eiffeltoren tot stand kwam.

"Het is heel erg balen", zegt Stam. "We waren zo dichtbij. We lieten een stijgende lijn zien qua niveau. Ik had heel veel zin om die lijn door te zetten. We doen het onszelf aan."