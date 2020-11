Verkiezingsrace VS sleept zich voort, Biden heeft 'alle vertrouwen in zege'

Biden toespraak - Reuters

Twee dagen na het sluiten van de stembureaus hebben de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog geen winnaar. In vijf staten zijn nog geen uitslagen, in vier van die staten gaan president Trump en zijn uitdager Joe Biden nek aan nek. Biden zei vanavond in een korte toespraak dat hij er alle vertrouwen in heeft dat hij als winnaar uit de bus komt. De voormalig vicepresident benadrukte opnieuw dat het belangrijk is om geduld te hebben. "Elke stem moet geteld worden. Zo moet het zijn." Biden claimde de overwinning niet:

'Niemand anders dan de kiezer bepaalt wie president wordt' - NOS

Het draait nu onder meer om Pennsylvania en Georgia, waar relatief veel kiesmannen te winnen zijn. Joe Biden hoeft maar in één van die twee staten te winnen om het presidentschap op zijn naam te schrijven. De Democraat staat in de uitslagenkaart van persbureau AP, die de NOS volgt, op 264 van de benodigde 270 kiesmannen. In Georgia zijn 16 kiesmannen te verkrijgen, in Pennsylvania zijn het er 20.

Ook in Nevada, North Carolina en Alaska worden nog stemmen geteld. In Nevada staat Joe Biden op een kleine voorsprong. Trump gaat iets op kop in North Carolina en heeft een zeer ruime voorsprong in Alaska. De president heeft op dit moment 214 kiesmannen achter zich. Hij heeft Pennsylvania, Georgia, North Carolina én Nevada nodig om herkozen te worden.

Uitslagen De NOS volgt AP bij het melden van de verkiezingsuitslagen in de VS. Het grootste Amerikaanse persbureau heeft op basis van eerdere verkiezingen een sterke reputatie opgebouwd en wordt door tal van Amerikaanse en buitenlandse media beschouwd als 'gouden standaard' bij het volgen van de uitslagen. Voor onze berichtgeving volgen we naast de data van AP ook de exitpolls en uitslagen bij andere grote Amerikaanse media. Als meerdere grote nieuwsbronnen, zoals bijvoorbeeld persbureau Reuters, Fox News, The New York Times en CNN een andere uitslag melden, doet de NOS dat ook, met verwijzing naar die bronnen.