Biles valt op balk en grijpt naast achtste gouden medaille, D'Amato profiteert

De drievoudig wereldkampioen op dit onderdeel turnde een perfecte oefening die bol stond van krachtelementen. Zijn beloning was de hoogste individuele score op deze Spelen. Zou had in Parijs eerder al zilver in de landenwedstrijd en op de ringen in de wacht gesleept.

De 20-jarige Oekraïner Illja Kovtoen scoorde 15,500 punten en pakte met een tweede plek zijn eerste olympische medaille. Het brons was voor de Japanner Shinnosuke Oka met 15,300 punten.

Voormalig olympisch kampioen Oleg Vernjajev uit Oekraïne - hij was in 2016 in Rio de beste - kwam niet verder dan de achtste plaats.