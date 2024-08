Biles blijft op laatste turndag steken op één keer zilver, titels voor D'Amato en Andrade

Simone Biles is op de laatste turndag bij de Olympische Spelen in Parijs verstoken gebleven van nieuw goud. De 27-jarige Amerikaanse had in de Franse hoofdstad al de titel gegrepen in de meerkampfinale, in de landenwedstrijd en op sprong, maar kwam in de finale op balk ten val en werd op vloer afgetroefd door de Braziliaanse Rebeca Andrade.

Biles liet bij het laatste turnonderdeel in Parijs ogenschijnlijk weinig steken vallen, maar belandde wel tot twee keer toe buiten de mat. Dat kostte de wereldkampioene 0,6 punt aftrek en daarmee ook een volgende gouden olympische medaille na de zeven die ze al in bezit heeft: Biles pakte het zilver met 14,133 en Andrade scoorde 14,166.

Voor de 25-jarige Andrade, die een superieure uitvoering kon overleggen, was het haar tweede olympische titel: drie jaar geleden toonde ze zich in Tokio de beste op sprong in een finale die Biles na enkele haperingen eerder in het toernooi aan zich voorbij had laten gaan.

Protest helpt Chiles

Achter Andrade en Biles dacht de Roemeense Ana Barbosu even met het brons huiswaarts te keren, maar na een protest van Jordan Chiles, die als laatste op de vloer was verschenen, ging de derde plaats alsnog naar de tweede Amerikaanse finaliste.