Vanavond op tv: Slaat Iran terug na dood Haniyey? • Geweld in het VK • Jongeren in sociaal isolement

Jongeren in sociaal isolement

Behandelaars van ggz-instellingen zien een toename in het aantal jongeren in een ernstig sociaal isolement. Steeds meer jongeren trekken zich terug uit de maatschappij en hebben maanden-, of zelfs jarenlang nauwelijks contact met anderen. Hulpverleners vermoeden dat de toename komt door een groeiende druk om te presteren, maar ook door sociale media en de impact van social distancing tijdens de coronapandemie.