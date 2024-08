Chatbots zijn nu dus vaak zo ingesteld dat ze helemaal geen vragen over verkiezingen zouden moeten beantwoorden. Microsoft en Google lijken daarvoor extra 'beveiliging' te hebben toegevoegd aan hun chatbots. Maar uit dit nieuwe onderzoek van AI Forensics blijkt dat de effectiviteit daarvan per chatbot en per taal erg verschillend is.

Googles Gemini is het meest consistent, 98 procent van de vragen over verkiezingen werden niet beantwoord. ChatGPT van OpenAI lijkt geen enkele specifieke moderatie toe te passen.

CoPilot van Microsoft werd nog wat uitgebreider onderzocht. Daaruit bleek dat ongeveer de helft van de verkiezingsgerelateerde vragen werd geblokkeerd. Het maakt bij CoPilot echter veel uit in welke taal je iets vraagt. Stel je de vragen in het Engels, dan blokkeert-ie 90 procent. Dat wordt al minder in het Pools (80 procent), Italiaans (74 procent), of Spaans (58 procent). Opvallend is dat slechts 28 procent van de Duitse vragen werd geblokkeerd, hetzelfde percentage als de vragen in het Nederlands.

"Dat zou kunnen komen omdat de Engelstalige markt veel groter is", zegt De Vreese. "Daarmee is er tegelijkertijd ook veel meer materiaal in het Engels om die AI-modellen mee te trainen. En die bedrijven geven vaak prioriteit aan de grote markten."