Privacywaakhond: meer ernstige datalekken gemeld, ook vaker ransomware

Bedrijven en instellingen meldden vorig jaar bijna 27.000 datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanuit de financiële sector kwamen de meeste lekken, blijkt uit de jaarcijfers van de privacywaakhond. Het totaal aantal datalekken was 29 procent hoger dan in 2018.

"We zien een hele grote stijging in datalekken", zegt Monique Verdier van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Afgelopen jaar zien we ook een kwart meer meldingen van aanvallen als ransomware."

En achter die ransomware-aanvallen gaat een hele criminele keten schuil, ontdekte NOS op 3: