Simons hakt knoop door en blijft nog een jaar bij RB Leipzig

Oranje-international Xavi Simons speelt ook komend seizoen voor RB Leipzig. Ondanks dat er flink aan hem werd getrokken door clubs als Bayern München en Paris Saint-Germain, waar hij onder contract staat, kiest hij voor nog een seizoen op huurbasis bij de Oost-Duitse club uit de Bundesliga.

Simons werd afgelopen seizoen ook al uitgeleend aan Leipzig en speelde een sterk seizoen. In de Bundesliga en Champions League was hij goed voor tien goals en dertien assists. Simons krijgt komend seizoen het prestigieuze rugnummer tien.

"Alles waar ik op hoopte van mijn verhuizing naar Leipzig is uitgekomen", zegt Simons in een reactie. "Ik vond dit team vanaf het begin geweldig, ik voelde het volledige vertrouwen van iedereen en kon me verder ontwikkelen als speler en persoon. RB Leipzig is voor mij simpelweg de perfecte omgeving."

Geen optie tot koop

Marcel Schäfer, sportief directeur van Leipzig, is blij met de deal. "Xavi en RB Leipzig, het werkte vanaf het begin gewoon. Hij ontwikkelde zich hier al snel tot een topspeler en een van de beste spelers in de Bundesliga."

Paris Saint-Germain laat weten dat er geen optie tot koop in het huurcontract met RB Leipzig is opgenomen. De Parijzenaren hebben vertrouwen in Simons en zien in hem een speler die in de toekomst voor het eerste elftal kan uitkomen. "PSG wenst Xavi een geweldig seizoen bij RB Leipzig", meldt de club.