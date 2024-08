Zinderende finale bij veelbesproken triatlon-estafette: Duitsland wint, Oranje tiende

Of de gemengde estafette doorgang kon vinden, was lang onzeker. De waterkwaliteit van de Seine is al weken onderwerp van gesprek en bleek de afgelopen dagen weer ondermaats. Toch wees een laatste test in de nacht voor de gemengde estafette uit dat er gezwommen kon worden.

Van de zestien landen die zich gekwalificeerd hadden, stonden er uiteindelijk vijftien aan de start. België ontbrak, omdat atlete Claire Michel ziek was geworden na de individuele triatlon. Ze liep een bacteriële infectie in haar darmen op, al valt niet met zekerheid te zeggen of het vervuilde water daar de oorzaak van is.

Veelbelovende start

Nederland kwam veelbelovend uit de startblokken dankzij de 21-jarige Kolkman, de jongste mannelijke triatleet op deze Olympische Spelen. Hij ging goed mee met de toppers van medaillefavorieten Groot-Brittannië en Duitsland en gaf slechts vijftien seconden toe.

Bij de eerste vrouwelijke atleten werd echter een flink gat geslagen. Dat was te danken aan de Britse Georgia Taylor-Brown, die zich ijzersterk toonde en een ruime voorsprong pakte. Kingma, die op de individuele triatlon nog zevende werd, kon moeilijk volgen en moest zelfs een aantal plaatsen toegeven.