Japanse beurs hard onderuit, AEX opent lager; vrees voor recessie

De beurs in Japan is de week dramatisch begonnen. De Nikkei-index sloot op een verlies van 12 procent. Het zou het grootste dagverlies ooit zijn. In een reactie daarop opende de AEX in Amsterdam zojuist op een min van ruim 2,5 procent. De hoofdindex verloor vrijdag al meer dan 3 procent. Vooral de chipbedrijven ASML, Besi en ASML lijken verder omlaag te gaan

De hoofdindex in Tokio zakte vandaag tot het laagste niveau in zeven maanden. De Nikkei verloor in de laatste drie handsdagen ruim 20 procent aan waarde in vergelijking met het recordniveau van vorige maand.

Sinds eind vorige week vrezen beleggers voor een recessie in de VS. Dat zou volgens hen komen doordat de Amerikaanse Federal Reserve te lang heeft gewacht met het verlagen van de rente en nu achter de feiten aanloopt.

Vrijdag bleek dat de groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in juli flink is afgezwakt. Dat verergerde de zorgen over een afkoeling van de grootste economie ter wereld en van de Amerikaanse arbeidsmarkt.