Presidentskandidaat Kennedy bekent dode beer in Central Park te hebben achtergelaten

De Amerikaanse presidentskandidaat Robert Kennedy zegt ooit een dode beer in Central Park te hebben achtergelaten. Daarmee lijkt een mysterie van tien jaar oud opgelost.

Politie, natuurbeschermers en New Yorkers in het algemeen keken in oktober 2014 vreemd op toen het kadaver van een berenjong midden in het stadspark op Manhattan werd gevonden. De diersoort was hier al eeuwen niet in het wild gezien en de nabijgelegen dierentuin miste geen bewoners.

Kennedy bekent nu dat hij erachter zat. Het was volgens hem een lolletje na een avondje stappen. Hij onthult de waarheid nu omdat tijdschrift The New Yorker op het punt zou staan het wereldkundig te maken.

Aangereden

In zijn bekentenis zegt Kennedy het dier te hebben gevonden toen hij in de Hudsonvallei ging jagen. In de vroege ochtend was het jonge dier aangereden door een automobilist voor hem.

"Ik gooide hem achter in mijn auto omdat ik hem wilde villen. Hij zag er nog goed uit. Het vlees wilde ik in mijn koelkast bewaren."

Er kwam echter niets van dat plan omdat hij de tijd vergat bij het jagen en direct door moest naar het vliegveld. "Ik wilde het dier niet in mijn auto laten liggen, dat zou niks zijn geweest." De vriendengroep, geholpen door wat drankjes, bedacht toen een alternatief dat ze zelf hilarisch vonden.

Bekijk hier de bekentenis van RFK: