Wekdienst 5/8: Sifan Hassan loopt finale 5000 meter • Nieuwe besmettingscijfers blauwtong

Wat kun je vandaag verwachten?

Sifan Hassan loopt op de Olympische Spelen in Parijs om 21.15 uur de finale op de 5000 meter. In 2021 werd ze al eens olympisch kampioen op die afstand. Later dit toernooi komt ze ook in actie op de 10.000 meter en de marathon. Ook bij veel andere sporten komen vandaag Nederlanders in actie. Zo zijn er medaillekansen bij het baanwielrennen en de triatlon.

Vrienden, familie en belangstellenden nemen afscheid van Jacques d'Ancona tijdens een afscheidsbijeenkomst in Martiniplaza in Groningen, waarvoor honderden mensen zich hebben aangemeld. D'Ancona overleed onlangs op 86-jarige leeftijd.

PostNL komt met kwartaalcijfers. Het bedrijf merkt dat mensen steeds minder brieven sturen. In mei werd daarom voor de tweede keer dit jaar de prijs van postzegels verhoogd.

Dit is er vannacht gebeurd:

Het West-Afrikaanse land Mali verbreekt per direct de diplomatieke banden met Oekraïne. Aanleiding zijn uitspraken van de Oekraïense militaire inlichtingendienst over recente gevechten in het land. Een woordvoerder zei dat Malinese rebellen "de benodigde informatie" kregen om "een succesvolle militaire operatie tegen Russische oorlogsmisdadigers uit te voeren".

Bij de gevechten zouden tientallen Malinese soldaten en Russische huurlingen zijn omgekomen die aan de kant van het regeringsleger vechten. Volgens Mali betekenen de uitspraken dat Oekraïne erbij betrokken was.

Ander nieuws uit de nacht:

Britse relschoppers belagen tweede hotel, premier veroordeelt geweld: In twee steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De Britse premier Starmer heeft de "extreemrechtse gewelddadigheden" in zijn land veroordeeld.

Amerikaanse zuidoostkust bereidt zich voor op 'historische' orkaan Debby: Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debby, die vandaag aan land komt met behalve veel wind ook grote hoeveelheden regen.

Sudanese regering ontkent hongersnood in vluchtelingenkamp: Een internationale organisatie die ondervoeding bijhoudt zegt dat het vluchtelingenkamp Zamzam wordt bedreigd door voedseltekorten, maar de regering noemt de omstandigheden niet ernstig genoeg om van een hongersnood te spreken.

En dan nog even dit:

Toch nog even terugkijken, de bizarre 100 meter sprint van gisteravond: er was een fotofinish voor nodig om te zien of de Amerikaan Noah Lyles of de Jamaicaan Kishane Thompson vijf duizendsten sneller was.