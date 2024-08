Werken met Hassan is voor haar coach als dansen op slap koord: 'Soms best vermoeiend'

Gudaf Tsegay liep in september 2023 op de 5.000 meter een wereldrecord van 14.00,21. De Keniaanse Beatrice Chebet kwam in mei van dit jaar op de 10.000 meter tot een nimmer vertoonde 28.54,14. Hassan kan daar persoonlijke records van 14.13,42 en 29.06,82 tegenover zetten.

"Wat er tegenwoordig wordt gelopen op de 5.000 en 10.000 meter is gewoon krankzinnig", weet ook Rowberry. "Maar we laten ons daar niet door beïnvloeden. Het enige dat we kunnen doen, is Sifan in de beste vorm van haar leven aan de start krijgen. Persoonlijke records lopen, is het uitgangspunt. Vervolgens kun je alleen maar afwachten wat dat waard is."

Geduld

Dat Hassan dit seizoen nog geen toptijden heeft gelopen, is volgens Rowberry niet vreemd. "We hebben vorig jaar ontdekt dat Sifan pas twee weken voor een belangrijke wedstrijd op haar best is."