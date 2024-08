Van de Velde en Immers in tranen na 'heel zware' Spelen: 'Supertrots op Steven'

"We hebben gestreden dit toernooi, gevochten samen, keihard." Als in de tweede set, waarin Van de Velde en Immers al snel tegen een grote achterstand aankijken, duidelijk wordt dat de Brazilianen Evandro en Arthur een flink maatje te groot zijn, besluit het Nederlandse duo elkaar nog één keer toe te spreken.

Maar dat is dan al niet meer met de hoop dat ze alsnog de winst eruit gaan slepen. "We zeiden tegen elkaar dat we nog even moesten genieten van die laatste paar punten. Ik ben zo trots op hoe we hebben gevochten."

Van het publiek genieten, dat is uiteraard niet gelukt. "Dat was niet leuk", zegt Immers resoluut. "Maar alle andere dingen eromheen wel. In dit stadion spelen, onder de Eiffeltoren. We hebben elke wedstrijd alles gegeven en toch wel elk moment genoten daarvan."

Na de wedstrijd heeft Immers ook nog wat lieve, bemoedigende woorden over voor zijn beachvolleybalpartner. "Ik wil zeggen dat ik supertrots op hem ben, hoe hij zich staande heeft gehouden. Keep it on mate, we gaan ertegenaan."