Feyenoord boekt klinkende zege op CSKA Moskou

Door de klinkende overwinning is Feyenoord met vier punten uit drie duels weer kansrijk om Europese overwintering te bewerkstelligen. Wolfsberger AC, dat vorige week met 4-1 won in De Kuip, verloor met 1-0 bij Dinamo Zagreb.

In een tijdsbestek van nog geen tien minuten, tussen minuut 63 en 72, wisten Ridgeciano Haps, Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida de Russen te pijnigen. Het eigen doelpunt van Marcos Senesi bracht de Rotterdammers niet van de wijs.

Feyenoord heeft in groep K van de Europa League zijn eerste zege geboekt. Tegen CSKA Moskou, koploper in Rusland, verraste de formatie van Dick Advocaat na rust: 3-1.

Ook in de tweede helft waren beide teams aanvankelijk aan elkaar gewaagd, zonder tot echte mogelijkheden te komen. Dat veranderde na ruim een uur spelen. Haps, geposteerd als linksbuiten, tikte op aangeven van Berghuis op randje buitenspel binnen en gaf het startsein voor een korte Rotterdamse storm.

In de eerste helft kreeg zowel Feyenoord als CSKA Moskou kansen op de openingstreffer. Kökcü (naast), Mark Diemers (inzet gekeerd) en vooral Steven Berghuis (bal voor de lijn weggehaald) waren dicht bij de 1-0. Aan de andere kant stichtten Chidera Ejuke (ex-Heerenveen) en Nikola Vlasic gevaar.

Met een vlammend schot van afstand vergrootte Kökcü de voorsprong en een minuut later zette Geertruida zelfs de 3-0 op het bord. De assist kwam van Bryan Linssen, die in buitenspelpositie stond. De goal bleef staan, omdat er in deze fase van de Europa League nog geen VAR wordt ingezet.

Een eigen doelpunt van Marcos Senesi tien minuten voor tijd bracht de Rotterdammers niet meer van de wijs. Tot tevredenheid van trainer Dick Advocaat, in het verleden coach van Zenit en het Russische nationale team. Donderdag 26 november speelt Feyenoord in Moskou.