Priskes vuurdoop in Johan Cruijff Schaal: 'Pittige introductie in Nederlands voetbal'

En dan was er nog zijn beslissing om Timon Wellenreuther als eerste keeper aan te wijzen, en niet Justin Bijlow, die onder Slot de eerste keus was. Priske wilde er weinig woorden aan vuilmaken. "Het was geen gemakkelijke beslissing. Ik geloof ook in Justin, maar er kan er maar eentje spelen."

Genoeg te bespreken dus, ondanks de winst van de Johan Cruijff Schaal. "Het is belangrijk om te winnen, zeker als je nieuw bent als coach. Er zijn hoge verwachtingen, niet alleen van de fans, maar ook van het bestuur. En dat is ook logisch. Maar dan is het fijn om zo'n mooie prijs op te mogen tillen aan het begin van het seizoen."

Kramp na 60 minuten

Feyenoord-spits Santiago Gimenez noemde het een "ongelofelijke wedstrijd. Ook al hebben we vier doelpunten tegen gekregen. Dit is voetbal. Beide ploegen die alles geven om te winnen. Strijd. Daar hou ik van. En natuurlijk is dit heerlijk voor een aanvaller, zo veel doelpunten."