Trots op zilver Vos, maar ook frustratie bij wielrensters: 'Kwamen voor goud'

Zestien jaar geleden kreeg de toen 21-jarige Marianne Vos haar eerste olympische medaille om de nek gehangen. Een gouden, gewonnen in het baanwielrennen op de puntenkoers.

Vier jaar later, in 2012 was ze de beste op The Mall in Londen voor Buckingham Palace. Vandaag drukte ze haar wiel in de schaduw van de Eiffeltoren met een ultieme jump weer als eerste over de streep. Alleen ging die sprint met Lotte Kopecky en Blanka Vas om het zilver.

Het goud was voor de Amerikaanse Kristin Faulkner, die vlak voor de finish was weggeslopen.

Gepokerd, gegokt, nèt niet gewonnen. "Het is een dubbel gevoel. Het is natuurlijk een plak. Maar we gingen als Nederland voor goud. Dat is niet gelukt."

