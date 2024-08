Lyles voegt daad bij woord en wint 100 meter: 'Ben grootste wolf onder wolven'

De 26-jarige Lyles liet zich vorig jaar in Boedapest ook al kronen tot wereldkampioen op de 100 meter. In Hongarije bepaalde hij zijn persoonlijke record op 9,83. In Parijs dook hij daar tijdens de race van zijn leven 0,04 seconde onder.

Op de ranglijst aller tijden staat hij daarmee nog steeds niet in de top tien. Sinds augustus 2009 wordt die ranking aangevoerd door Usain Bolt, met zijn 9,58 van de WK in Berlijn. Lyles moet na zondagavond genoegen nemen met de (gedeelde) twaalfde plaats.

Met de zege op het koningsnummer is zijn honger bij lange na nog niet gestild. Lyles aast in Parijs op niet minder dan vier stuks goud. In Boedapest kwam hij 'slechts' tot drie wereldtitels: op de 100 en 200 meter, plus de 4x100.

Grootste wolf

Was de olympische finale over een afstand van 99 meter betwist, dan had Thompson zich de nieuwe olympisch kampioen mogen noemen. Nu dankte Lyles die eer aan een ultieme beweging in die allerlaatste meter.

Lang was er onduidelijkheid. Maar nog voordat de finishfoto door de jury was bestudeerd, riep Lyles zichzelf al als winnaar uit. Op het tartan rukte hij het startnummer met daarop zijn naam van het shirt om daarnaar te wijzen. Hij, en niemand anders, was de snelste man op aarde.

"Dit is wat ik wilde", zei hij luttele minuten later. "De sterkste zijn in zo'n hard gevecht. Ik ben de grootste wolf onder de wolven."