Fransman Marchand is koning van zwemtoernooi: 'Hij is bijna nederig te noemen'

De voormalig bondscoach van de Nederlandse zwemploeg looft de manier waarop Marchand is begeleid in zijn jeugd. "Dat is op een goede, rustige manier gebeurd. Je hebt weleens atleten die bijvoorbeeld achttien jaar zijn, maar biologisch nog niet zo ver zijn. Mensen die wat later volwassen worden. Daar is Léon er een van."

Verhaeren noemt de begeleiding van Marchand als voorbeeld van een goede talentontwikkeling. "In Tokio was hij natuurlijk al wel een goede zwemmer, maar nog niet uitontwikkeld qua spierkracht en uithoudingsvermogen. Hij is daar heel goed en rustig in begeleid. Drie jaar geleden is hij in Amerika op een hoger niveau gaan trainen onder Bob Bowman en nu komt het talent pas echt tot uiting."

Dat hij de nieuwe zwemheld van de Fransen is, wordt direct duidelijk als hij in het zwembad verschijnt. Hij wordt hartstochtelijk toegezongen. En als hij aan zijn race bezig is, juichen de Fransen elke keer als hij met zijn hoofd boven water komt.