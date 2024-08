Nillessen en Laros stunten met historische finaleplekken op olympische 1.500 meter

Nillessen vertrouwde in de halve finale op zijn eindschot en toverde in de laatste meters een fikse versnelling tevoorschijn. Ook Laros gebruikte dat wapen om een ticket voor de finale te grijpen. Van hem was sinds de WK van 2023 in Boedapest bekend wat hij in zijn mars heeft. In de Hongaarse hoofdstad eindigde hij als tiende, waarmee de verwachtingen voor Parijs flink werden opgeschroefd.

Laros kende evenwel niet het droomjaar waar hij op had gehoopt. Ofschoon hij door blessures weinig wedstrijden liep, kreeg de spanning geen vat op hem in het imposante Stade de France. "Ik was hier redelijk relaxed."