Feyenoord wint Johan Cruijff Schaal, spektakelstuk pas beslist na penalty's

Zo moest Feyenoord opnieuw in de achtervolging. In aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal verloor Feyenoord al met duidelijke cijfers van Benfica (5-0) en AS Monaco (3-1), twee opponenten van Champions League-niveau.

PSV daarentegen won van Valencia, dankzij twee goede goals van Ismael Saibari, die ook al op schot was geweest in het gelijkspel tegen Club Brugge.

Maar PSV kampte met serieuze defensieve problemen. Olivier Boscagli en Mauro jr. waren vorige week geblesseerd geraakt, en Armando Obispo en Sergiño Dest waren dat al langer. Zo had Bosz links in de verdediging een flinke puzzel te leggen. Hij koos voor een centrum met Jerdy Schouten en Ryan Flamingo, overgekomen van FC Utrecht. Linksback was de onervaren Noor Fredrik Oppegard.

Priske beschikte op Gernot Trauner na over een fitte selectie. Al sprak hij vooraf vrij geheimzinnig over wie het doel zou bewaken. "We verschijnen zeker met iemand met handschoenen binnen de lijnen", zei hij. Hij koos uiteindelijk voor Timon Wellenreuther als eerste keeper, en niet voor Justin Bijlow, die eind vorig seizoen onder Slot, ondanks blessures, de eerste keus was en tot de EK-selectie van Oranje behoorde.