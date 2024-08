Estafetteploegen op laatste olympische zwemdag ver verwijderd van medailles

Op de slotdag van het olympische zwemtoernooi in Parijs zijn de Nederlandse estafetteploegen op de 4x100 meter wisselslag er niet in geslaagd in de prijzen te vallen.

Bij de mannen tikten Kai van Westering (rug), Caspar Corbeau (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Stan Pijnenburg (vrije slag) in de finale aan in 3.32,52. Daarmee eindigde het kwartet als achtste. Het goud was voor China in 3.27,46, voor de Verenigde Staten (3.28,01) en Frankrijk (3.28,38).

Het was de achtste keer sinds Rome 1960 dat Nederland in de finale stond. Nimmer slaagde de zwemmannen erin een medaille in de wacht te slepen op dit estafettenummer. Het beste resultaat dateert van Sydney 2000, toen Nederland onder aanvoering van slotzwemmer Pieter van den Hoogenband als vierde aantikte.