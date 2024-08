3x3-basketballers maken gehakt van VS en zijn door naar halve finales

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich met een overtuigende zege geplaatst voor de halve finales van de Olympische Spelen.

De Verenigde Staten werden in Parijs met 21-6 opzijgezet en die overwinning was voldoende voor de tweede plek in de poule en daarmee een plek in de halve finales.

In de halve finales speelt Nederland maandag tegen de winnaar van Litouwen-Polen. Die twee landen doen mee aan de tussenronde. Dat is de ronde waarin de nummers drie tot en met zes een plek in de halve finales af kunnen dwingen.

Nederland oppermachtig

Door de winst van Litouwen op Servië eerder op zondag, had Nederland alle kans om als tweede door te gaan naar de halve finales. Tegen de Amerikanen, die nog maar drie fitte spelers hebben en dus niet konden wisselen, kwam Nederland eerst achter met 3-1. Daarna nam Nederland het heft in handen. Halverwege stond het team van vlaggendrager Worthy de Jong met 12-5 voor.

In de resterende vijf minuten liep Nederland, waarin met name Arvin Slagter en De Jong goed op schot waren, steeds verder weg. Met nog ruim drie minuten op de klok stond het 21-6 en was het klaar. Het land dat als eerste bij de 21 is, wint en anders geldt de uitslag na tien minuten.

Naast Slagter en De Jong kwamen ook Jan Driessen en Dimeo van der Horst in actie voor Oranje.