Waterpolosters winnen eenvoudig en treffen Italië in kwartfinales Spelen

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben hun laatste groepswedstrijd op de Olympische Spelen met 20-11 gewonnen van Canada. Oranje gaat als nummer twee van de groep door naar de kwartfinales. Zowel Nederland als Canada was al zeker van de volgende ronde.

Nederland treft in de kwartfinales Italië, dat derde werd in groep B. Die wedstrijd is aanstaande dinsdag om 14.00 uur.

Alleen begin gelijk opgaand

Groepswinst zat er vandaag niet meer in voor Nederland, omdat Australië eerder op de dag de volle buit gepakt had tegen Hongarije.

Nederland en Canada begonnen nog redelijk gelijk opgaand, maar nadat in het tweede kwart een gaatje werd geslagen ging het hard. Uiteindelijk stopte de teller dus bij 20-11.