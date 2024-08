Weer goede olympische dag Bouwmeester, die steeds ruimer aan kop gaat

Zeilster Marit Bouwmeester heeft wederom een goede dag gekend in het olympische ILCA 6-toernooi. De olympisch kampioene van 2016 noteerde in haar races een derde en elfde positie en verstevigde daarmee haar koppositie in het klassement.

Die elfde plek is haar slechtste resultaat tot nu toe, waardoor deze voorlopig niet meetelt. Bij alle zeilsters telt het slechtste resultaat van het toernooi niet mee.

Haar naaste belager Anne-Marie Rindom noteerde een vijftiende en vierde plek. Aangezien zij eerder al een slechte race kende, tellen beide resultaten mee.

Zonder wind, is goud al voor Bouwmeester

Maandag is er weinig wind voorspeld op het water bij Marseille. Mocht er niet gevaren kunnen worden, is het goud een feit voor Bouwmeester. Daar wil ze zelf absoluut nog niet aan denken.

"Ik ga ervan uit dat we er gewoon voor moeten varen, dat ik ook topsport. Er staan nog twee races gepland", zegt Bouwmeester.