Hockeyers naar halve finales, waarin Spanje van oude bekende Caldas wacht

Het laatste olympische succes van de Nederlandse hockeymannen dateert van Londen 2012, toen de ploeg als tweede eindigde achter Duitsland.

De laatste keer dat Nederland erin slaagde olympisch goud te veroveren, was bijna een kwart eeuw geleden. Tijdens de Millennial Games van 2000 in Sydney won Oranje, dat destijds onder leiding stond van Maurits Hendriks, in de finale na een strafballenserie met 5-4 van Zuid-Korea.

Vier jaar daarvoor, in Atlanta, versloeg Nederland dankzij drie benutte strafcorners in de eindstrijd Spanje met 3-1.

Onmogelijke positie

401-voudig international Delmee, die zowel in Atlanta als Sydney deel uitmaakte van het Nederlands team, was na afloop een tevreden mens. "Dit was een taaie pot, maar dat geldt voor alle wedstrijden die wij hier in Parijs spelen. In mijn tijd wonnen we nog wel eens met twee vingers in de neus. Dat bestaat vandaag de dag niet meer."

De 51-jarige oefenmeester constateerde dat zijn ploeg in mentaal opzicht per wedstrijd groeit. De 2-0 zege op de Aussies was in dat opzicht een belangrijke opsteker, zei hij. "Zo'n overwinning als deze is goed voor het vertrouwen. Australië was meer bezig om ons spel te ontregelen dan zelf creatief te spelen. Daar hebben we goed op geanticipeerd door hard te verdedigen. "

"We hebben gestreden en weinig weggegeven", vervolgde Delmee. "Hooguit hebben we soms verzuimd om onszelf iets meer te belonen. Dat komt omdat we in het veld niet altijd de juiste keuzes hebben gemaakt. Gelukkig maken we soms ook een doelpunt uit een onmogelijke positie, zoals in het geval van Thijs van Dam. En verder kunnen we na vandaag wel concluderen dat onze strafcornervariant goed loopt."