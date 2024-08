Premier Starmer zegt hard op te treden na nieuw geweld in Engelse steden

Na nieuwe onlusten in Engeland heeft de Britse premier Starmer in een toespraak de "extreemrechtse gewelddadigheden" veroordeeld. Hij beloofde dat hij er alles aan zal doen om de relschoppers voor de rechter te krijgen.

"Dit is geen protest, dit is georganiseerd geweld en dat hoort niet thuis op straat of online", zei hij. Hij veroordeelde met name de aanval op een asielopvang in Rotherham en zei dat degenen die aan het geweld meedoen daar spijt van zullen krijgen.

In meerdere steden in Engeland is de politie vanmiddag slaags geraakt met relschoppers. Bij een hotel waar asielzoekers worden opgevangen in de stad Rotherham is de politie aangevallen en zijn ramen ingegooid.